Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики готовятся форсировать Днепр. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Это подтверждается тем фактом, что в некоторых местах на правом берегу замечено скопление вражеской военной техники.

Сальдо отметил, что на вооружение забирается практически весь малотоннажный флот.

В частности, у двух жителей Херсона отобрали лодки, которые те использовали для посещения собственных дачных домов. Эти суда могут использоваться для форсирования Днепра и для десанта.