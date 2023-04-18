Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики готовятся форсировать Днепр. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
Это подтверждается тем фактом, что в некоторых местах на правом берегу замечено скопление вражеской военной техники.
Сальдо отметил, что на вооружение забирается практически весь малотоннажный флот.
В частности, у двух жителей Херсона отобрали лодки, которые те использовали для посещения собственных дачных домов. Эти суда могут использоваться для форсирования Днепра и для десанта.
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