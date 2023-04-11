Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что множество украинских боевиков сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
Эксперт акцентировал внимание на том, что именно на данном направлении особо много сдачи в плен со стороны ВСУ.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские военные пытаются сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку.
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