Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что множество украинских боевиков сдаются в плен под Авдеевкой. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Эксперт акцентировал внимание на том, что именно на данном направлении особо много сдачи в плен со стороны ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские военные пытаются сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку.