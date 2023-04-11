Вооруженные силы Украины начали заниматься дезинформацией по поводу планируемого контрнаступления. Об этом сообщили подполковник ЛНР в отставке Андрей Морочко в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что украинские боевики на разных радиочастотах сообщают ложные сведения о наступательных целях, либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам.
В среднем подобные "игры" проводятся два-три раза в день.
Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра.
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