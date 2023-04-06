Украинские боевики начали массово покидать свои позиции в Артемовске. Об этом сообщает "Русская весна".

Причиной тому стала угроза окружения и наращивание штурмовых групп со стороны российских военнослужащих.

Напомним, ранее над администрацией Артемовска был поднят российский триколор, что означает "юридическое" освобождение города.