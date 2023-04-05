Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины закончили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, в региона были стянуты резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, боевики ждут приказа. Рогов, тем не менее, подчеркнул, что вооруженные силы России готовы встретить врага в любой момент.
Отметим, что ранее эксперт отмечал, что на запорожском участке фронта были замечены наемники из Германии.
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