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  • Опубликована сегодня в 9:22

Рогов: ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины закончили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в региона были стянуты резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, боевики ждут приказа. Рогов, тем не менее, подчеркнул, что вооруженные силы России готовы встретить врага в любой момент.

Отметим, что ранее эксперт отмечал, что на запорожском участке фронта были замечены наемники из Германии.

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