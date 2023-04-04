Советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчку заявил, что одно из предприятий Одессы во время обстрела получило повреждение.
Пожар пришлось тушить практически до утра. О каком именно предприятии идет речь, Братчук уточнять не стал.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в городе прогремела серия взрывов. Системы противовоздушной обороны в очередной раз оказались бессильны.
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