Пьяный украинский боевик устроил дебош в спа-отеле в Буковеле. Об этом сообщают украинские СМИ.
Злоумышленник подходил к людям и требовал их перестать говорить на русском языке. На это ему советовали вернуться в Артемовск.
Шталь: Украина не сможет сопротивляться России без помощи со стороны США
Украина не член НАТО и не 51-й штат США
Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров
Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube
Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.