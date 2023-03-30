Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о провокациях украинских боевиков на луганском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские военнослужащие передвигаются небольшими группами на линии боевого соприкосновения, дают себя обнаружить и сразу же уходят в укрытия. Вероятно, эта тактика направлена на увеличения расходов боеприпасов вооруженных сил России.