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  • Опубликована сегодня в 8:41

Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ в Артемовске

Генеральный штаб ВСЕ признал усиление России в Артемовске. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В сводке генштаба утверждается, что вооруженные силы РФ продолжают штурмовые действия в Артемовске и имеют в этом успех.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поражения ВСУ под Артемовском будет дороже для Украины в политическом смысле, чем в военном. Связано это будет, в частности, с международным давлением, с которым столкнется Киев.

По данным иностранных изданий, ВСУ под Артемовском ежедневно теряет 100-200 бойцов. Большие потери могут вынудить Киев оставить город.

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