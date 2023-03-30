Генеральный штаб ВСЕ признал усиление России в Артемовске. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
В сводке генштаба утверждается, что вооруженные силы РФ продолжают штурмовые действия в Артемовске и имеют в этом успех.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поражения ВСУ под Артемовском будет дороже для Украины в политическом смысле, чем в военном. Связано это будет, в частности, с международным давлением, с которым столкнется Киев.
По данным иностранных изданий, ВСУ под Артемовском ежедневно теряет 100-200 бойцов. Большие потери могут вынудить Киев оставить город.
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