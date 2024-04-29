Жёсткие репрессии в Соединённых Штатах против участников пропалестинских студенческих акций, проходящих в стране, вызывают недоумение, заявили в правозащитной ассоциации Human Rights Watch (HRW).
Представители высших учебных заведений ответили на пропалестинские протесты в колледжеских городах удивительным образом.
Согласно опубликованному заявлению HRW, данные лица должны способствовать образованию и обсуждениям, поощряя новое поколение защищать свои убеждения в атмосфере уважения к основным свободам.
Вместо этого они выбрали путь жёстких репрессий в отношении студентов.
Представители прав человека подчеркнули, что мирный протест является одним из гражданских прав, наряду с свободой слова и самовыражения.
В организации задались вопросом, почему же так много тех, кто ответственен за высшее образование в США, не понимают этого.
В воскресенье, 28 апреля, газета Washington Post сообщила, что за последние 10 дней около 900 человек были арестованы американскими правоохранительными органами на акциях в поддержку Палестины, прошедших на территории нескольких крупнейших национальных университетов.
Кампусы престижных американских учебных заведений стали центром протестов против израильской операции в секторе Газа с большим количеством жертв среди мирных граждан и в связи с американской поддержкой своего ключевого ближневосточного союзника. Протесты стали более активными после утверждения США нового пакета помощи Израилю.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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