Жёсткие репрессии в Соединённых Штатах против участников пропалестинских студенческих акций, проходящих в стране, вызывают недоумение, заявили в правозащитной ассоциации Human Rights Watch (HRW).

Представители высших учебных заведений ответили на пропалестинские протесты в колледжеских городах удивительным образом.

Согласно опубликованному заявлению HRW, данные лица должны способствовать образованию и обсуждениям, поощряя новое поколение защищать свои убеждения в атмосфере уважения к основным свободам.

Вместо этого они выбрали путь жёстких репрессий в отношении студентов.

Представители прав человека подчеркнули, что мирный протест является одним из гражданских прав, наряду с свободой слова и самовыражения.

В организации задались вопросом, почему же так много тех, кто ответственен за высшее образование в США, не понимают этого.

В воскресенье, 28 апреля, газета Washington Post сообщила, что за последние 10 дней около 900 человек были арестованы американскими правоохранительными органами на акциях в поддержку Палестины, прошедших на территории нескольких крупнейших национальных университетов.

Кампусы престижных американских учебных заведений стали центром протестов против израильской операции в секторе Газа с большим количеством жертв среди мирных граждан и в связи с американской поддержкой своего ключевого ближневосточного союзника. Протесты стали более активными после утверждения США нового пакета помощи Израилю.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)