Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия согласится на переговоры относительно обстановки на Украине в соответствии с международным правом.

Этими словами Блинкен выразил уверенность в том, что Россия проявит готовность к откровенным переговорам на основе основных принципов, вытекающих из международного сообщества и Устава ООН, таких как суверенитет, территориальная целостность и независимость.

В случае их подтверждения должна быть принята соответствующая резолюция, подчеркнул он на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Швейцария запланировала провести 15-16 июня мирное собрание по Украине недалеко от Люцерна.

Россия не будет присутствовать на этом мероприятии. Владимир Хохлов, пресс-секретарь российского посольства в Берне, ранее сообщил РИА Новости, что Россия не получила официального приглашения от Швейцарии для участия в саммите по Украине, и в любом случае она не примет участие.

Он отметил, что предложение организаторов о проведении мирного собрания не подходит России, поскольку это, по его мнению, является попыткой навязать нежелательные идеи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что переговоры по Украине без участия России лишены смысла, и необходимо понимать, какие параметры мира будут обсуждаться на саммите в Швейцарии.

Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к диалогу, однако Киев закрепил легислативные запреты на него. Запад призывает Россию к переговорам, на которые Москва готова, однако игнорирует постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле отмечали, что условий для перевода обстановки на Украине в мирное русло на данный момент не существует, а главной задачей России остается достижение целей спецоперации, которое возможно только с применением военной силы. Власти Кремля также подчеркнули, что при учете действующей ситуации и новых обстоятельств ситуация на Украине может быть урегулирована мирным путем, при условии учета действительности и требований Москвы.

Фото: www.flickr/U.S. Department of State (the image is in the public domain)