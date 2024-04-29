Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия согласится на переговоры относительно обстановки на Украине в соответствии с международным правом.
Этими словами Блинкен выразил уверенность в том, что Россия проявит готовность к откровенным переговорам на основе основных принципов, вытекающих из международного сообщества и Устава ООН, таких как суверенитет, территориальная целостность и независимость.
В случае их подтверждения должна быть принята соответствующая резолюция, подчеркнул он на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде. Швейцария запланировала провести 15-16 июня мирное собрание по Украине недалеко от Люцерна.
Россия не будет присутствовать на этом мероприятии. Владимир Хохлов, пресс-секретарь российского посольства в Берне, ранее сообщил РИА Новости, что Россия не получила официального приглашения от Швейцарии для участия в саммите по Украине, и в любом случае она не примет участие.
Он отметил, что предложение организаторов о проведении мирного собрания не подходит России, поскольку это, по его мнению, является попыткой навязать нежелательные идеи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что переговоры по Украине без участия России лишены смысла, и необходимо понимать, какие параметры мира будут обсуждаться на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к диалогу, однако Киев закрепил легислативные запреты на него. Запад призывает Россию к переговорам, на которые Москва готова, однако игнорирует постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле отмечали, что условий для перевода обстановки на Украине в мирное русло на данный момент не существует, а главной задачей России остается достижение целей спецоперации, которое возможно только с применением военной силы. Власти Кремля также подчеркнули, что при учете действующей ситуации и новых обстоятельств ситуация на Украине может быть урегулирована мирным путем, при условии учета действительности и требований Москвы.
Фото: www.flickr/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена
Генеральная прокуратура Мюнхена начала расследование убийства уроженцев Украины в городе Мурнау в Баварии, по данным издания Spiegel.
Европа обойдется без "правого поворота" после выборов в Европарламент
Венгерский политический аналитик Георг Шпётле заявил журналистам из информационного агентства РИА Новости, что не считает вероятным значительный "правый сдвиг" в Европарламенте после предстоящих выборов в летний период, на что часто намекают представители властей Венгрии.
Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP
Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".
Врач Мясников высказался относительно удаления бессимптомных камней желчного пузыря
В России распространена практика профилактического удаления камней желчного пузыря, хотя это подразумевает оперативное вмешательство для значительного процента населения, несмотря на связанные с этим риски и затраты.