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  • Опубликована сегодня в 12:46

Командующий ВСУ заявил о планах по контрнаступлению в районе Артемовска

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что украинские боевики вскоре могут перейти в контрнаступление под Артемовском.

Сырский надеется, что в скором времени он сможет воспользоваться этой возможностью.

Командующий выразил мнение, что вооруженные силы противника на данном направлении выдыхаются и несут серьезные потери.

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