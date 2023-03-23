Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что украинские боевики вскоре могут перейти в контрнаступление под Артемовском.
Сырский надеется, что в скором времени он сможет воспользоваться этой возможностью.
Командующий выразил мнение, что вооруженные силы противника на данном направлении выдыхаются и несут серьезные потери.
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