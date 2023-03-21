Ближайшие шесть месяцев решат исход конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на одного из руководителей НАТО.
По данным журналистов, оружие, которое поставляется киевскому режиму Западными странами, будет использоваться уже в мае. Целью будет попытка вытеснения российской армии с южных и восточных территорий России.
Для этих целей ведется вся необходимая подготовка — логистика и разведка. Одной из целью является прорыв сухопутного моста в Крым.
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