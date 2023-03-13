Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Агрессии со стороны украинских боевиков подверглось село Некислица, а также деревня Грудская.
"В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте", — отметил Богомаз.
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