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  • Опубликована сегодня в 19:49

ВСУ обстреляли Брянскую область

Вооруженные силы Украины обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Агрессии со стороны украинских боевиков подверглось село Некислица, а также деревня Грудская.

"В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два жилых дома. Оперативные службы работают на месте", — отметил Богомаз.

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