Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские боевики могут начать контрнаступление в течение двух месяцев. Об этом он сообщил в интервью La Stampa.
По словам политика, ситуация в Артемовске станет для ВСУ "стратегическим успехом" даже в том случае, если им придется оставить город.
Для перегруппировки боевикам требуется ракеты большой дальности, а также поставки тяжелых артиллерийских снарядов.
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