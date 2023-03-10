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  • Опубликована сегодня в 15:35

Подоляк: ВСУ могут начать контрнаступление через два месяца

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские боевики могут начать контрнаступление в течение двух месяцев. Об этом он сообщил в интервью La Stampa.

По словам политика, ситуация в Артемовске станет для ВСУ "стратегическим успехом" даже в том случае, если им придется оставить город.

Для перегруппировки боевикам требуется ракеты большой дальности, а также поставки тяжелых артиллерийских снарядов.

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