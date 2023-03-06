Под Артемовск переправляется колонна бронемашин "Пантера", полученная украинскими боевиками от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Корреспонденты отмечают, что российские военнослужащие уже захватили первое изделие.

Указанные бронемашины находятся на вооружении недавно сформированных 47 и 88 механизированных бригад ВСУ.