Под Артемовск переправляется колонна бронемашин "Пантера", полученная украинскими боевиками от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".
Корреспонденты отмечают, что российские военнослужащие уже захватили первое изделие.
Указанные бронемашины находятся на вооружении недавно сформированных 47 и 88 механизированных бригад ВСУ.
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