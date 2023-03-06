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  • Опубликована сегодня в 15:24

Под Артемовском замечены бронемашины «Пантера»

Под Артемовск переправляется колонна бронемашин "Пантера", полученная украинскими боевиками от Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Корреспонденты отмечают, что российские военнослужащие уже захватили первое изделие.

Указанные бронемашины находятся на вооружении недавно сформированных 47 и 88 механизированных бригад ВСУ.

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