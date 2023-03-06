Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 75,4592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 80,0469
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:03

ВСУ обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские боевики обстреляли приграничные территории Хомутовского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, обстрел привел к повреждению объектов энергосбережения, что оставило без электричества село Искра.

Как только ситуация стабилизируется, будут проведены все необходимые ремонтные работы.

Мир

Польская компания Orlen планирует взыскать с российских нефтегазовых компаний компенсацию

Свое решение она не обосновывает

Читать полностью

Медведев: Франция стремительно теряет международный авторитет

В мире настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого.

Читать полностью

Общество

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

Новости