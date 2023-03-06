Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские боевики обстреляли приграничные территории Хомутовского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, обстрел привел к повреждению объектов энергосбережения, что оставило без электричества село Искра.

Как только ситуация стабилизируется, будут проведены все необходимые ремонтные работы.