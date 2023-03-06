Вооруженные силы Украины понесли большие потери в Артемовске. Об этом сообщает французское издание El Pais.
Ситуация для украинских боевиков в городе остается тяжелой. Сообщение ограничена, так как объект взят в оперативное окружение.
Стоит добавить, что в СМИ появилась информация о том, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным произошел конфликт по поводу Артемовска. Последний советует отступать, в то время как Зеленский с этим не соглашается.
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