Вооруженные силы Украины понесли большие потери в Артемовске. Об этом сообщает французское издание El Pais.

Ситуация для украинских боевиков в городе остается тяжелой. Сообщение ограничена, так как объект взят в оперативное окружение.

Стоит добавить, что в СМИ появилась информация о том, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным произошел конфликт по поводу Артемовска. Последний советует отступать, в то время как Зеленский с этим не соглашается.