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  • Опубликована сегодня в 11:02

El Pais: СВУ понесли большие потери в Артемовске

Вооруженные силы Украины понесли большие потери в Артемовске. Об этом сообщает французское издание El Pais.

Ситуация для украинских боевиков в городе остается тяжелой. Сообщение ограничена, так как объект взят в оперативное окружение.

Стоит добавить, что в СМИ появилась информация о том, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным произошел конфликт по поводу Артемовска. Последний советует отступать, в то время как Зеленский с этим не соглашается.

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