Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Артемовска для киевского режима сложилась крайне напряженная обстановка.
"Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды, которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город", — отметил Сырский.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении микрорайона Ступки в Артемовске.
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