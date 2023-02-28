Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Артемовска для киевского режима сложилась крайне напряженная обстановка.

"Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды, которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город", — отметил Сырский.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении микрорайона Ступки в Артемовске.