Подполковник Луганской народной республике в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные пытаются деблокировать частично заблокированные пути снабжения города Артемовск. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для деблокировки путей сообщения между населёнными пунктами Артёмовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар" (организация, деятельность которой запрещена в России)", — отметил Марочко.

Эксперт отметил, что в задачу боевиков входит сдерживание позиций украинских военных, в том числе недопущение их бегства с позиций.