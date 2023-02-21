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  • Опубликована сегодня в 10:55

Эксперт: украинские военные пытаются деблокировать пути снабжения Артемовска

Подполковник Луганской народной республике в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные пытаются деблокировать частично заблокированные пути снабжения города Артемовск. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для деблокировки путей сообщения между населёнными пунктами Артёмовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар" (организация, деятельность которой запрещена в России)", — отметил Марочко.

Эксперт отметил, что в задачу боевиков входит сдерживание позиций украинских военных, в том числе недопущение их бегства с позиций.

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