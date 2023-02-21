Подполковник Луганской народной республике в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные пытаются деблокировать частично заблокированные пути снабжения города Артемовск. Об этом сообщает РИА Новости.
"Для деблокировки путей сообщения между населёнными пунктами Артёмовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения "Айдар" (организация, деятельность которой запрещена в России)", — отметил Марочко.
Эксперт отметил, что в задачу боевиков входит сдерживание позиций украинских военных, в том числе недопущение их бегства с позиций.
Fox News: Зеленский инструмент тотального уничтожения
Он готов к мировой войне, лишь бы вернуть Крым
Политолог: Китай хочет двигаться своим путем
После трехлетнего застоя из-за коронавируса Пекин начинает резко активизировать как внутреннюю, так и внешнюю политику.
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство
Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля
Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту