Сотрудник Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российских Вооруженных сил заявил, что ВСУ выслеживают и обстреливают из минометов военных врачей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным", — приводит агентство слова врача с позывным Док.
Медик отмечает, что это является военным преступлением. Если ставишь красный крестик то сразу становишься мишенью.
За последние восемь дней, отметил специалист, его эвакуационная группа постоянно попадает под обстрел.
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