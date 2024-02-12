В Авдеевку перебрасывается одна из элитных бригад ВСУ, о чём сообщает журналист издания Forbes.
В последние недели ситуация для войск киевского режима в Авдеевке развивается крайне неблагоприятно. Российские войска взяли под огневой контроль единственную дорогу в город, уже освобождены пригородные кварталы, и бои перешли в городскую черту. Создаётся угроза окружения группировки ВСУ в Авдеевке.
Прежний главком ВСУ Валерий Залужный предлагал отвести войска из города, но не получил на это разрешения Зеленского. Новый главком ВСУ Александр Сырский, видимо, намерен удерживать город «любой ценой». В войсках генерал Сырский уже получил известность как «генерал 200» в связи с тем, что при выполнении боевых задач не считается с потерями личного состава.
Контроль над Авдеевкой позволит России прекратить постоянные обстрелы Донецка со стороны ВСУ.
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