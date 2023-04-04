Государственное бюро расследований Украины нашло склад с тремя тоннами ворованных продуктов, которые должны были быть направлены для ВСУ. Об этом сообщили в учреждении.
Отмечается, что злоумышленники прятали ворованные продукты, среди которых сгущенка, консервированные фрукты, овощи, крупы, макароны, соки, тушенка. Склад располагался в Днепропетровской области.
Обвинения были предъявлены главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, а также заведующему составом и главному менеджеру.
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