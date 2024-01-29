ВСУ внедрили множество стандартов НАТО

В украинском Министерстве обороны объявили, что с декабря 2023 года в Киеве успешно внедрены еще 18 стандартов Североатлантического альянса, и планируется продолжить эту работу. Эту информацию распространило агентство ТАСС.
Подчеркивается, что в Минобороны, Вооруженных силах Украины (ВСУ) и других компонентах сектора безопасности и обороны страны успешно внедрено 315 стандартов НАТО. Из этого числа 192 стандарта (что составляет 88% от запланированного) были приняты в рамках "целей партнерства Украины и НАТО", которые являются приоритетными для альянса.
Согласно заявлению заместителя руководителя украинского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, планируется ввести еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности в 2024 году.
Предварительно министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает замену срочной службы интенсивной военной подготовкой. Основная цель концепции заключается в "гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ" и их "интеграции в евроатлантическое пространство безопасности".
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