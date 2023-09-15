Вооруженные силы Украины были вынуждены приостановить свое контрнаступление по нескольким причинам, сообщает Financial Times. В частности, это связано с неспособностью эффективно вести войну крупными военными формированиями и недостаточной подготовкой бойцов, которая предоставлена западными инструкторами.

Статья отмечает, что около пятой части военной техники, предоставленной НАТО для проведения контрнаступления, была утрачена в начальной фазе операции в мае и июне. Это привело к тому, что Украина была вынуждена приостановить свои действия и пересмотреть свою стратегию.

Авторы статьи подчеркивают, что попытки украинских вооруженных сил прорвать российскую оборону с использованием механизированных подразделений полностью не увенчались успехом. В связи с этим у украинских войск остаются ограниченные варианты, такие как ведение изнурительных боев и проведение атак с помощью небольших штурмовых групп.

Ранее бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил опасения о судьбе главы страны, Владимира Зеленского, и его правительства в случае раскрытия реальных потерь ВСУ. Он призвал Зеленского прекратить скрывать информацию о количестве погибших военнослужащих.