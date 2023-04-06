Киевские власти нарочно уничтожают своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки покинуть занимаемые позиции и совершить отступление. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, накануне во время боя командир подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ связался с российским командованием и заявил о намерении его подразделения сложить оружие и сдаться.

Боевые действия были приостановлены, чтобы обеспечить безопасный выход украинских военных. Однако ночью украинская артиллерия начала обстреливать блиндаж, и все 14 сложивших оружие украинских военных были убиты.