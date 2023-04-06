На Краснолиманском направлении ВС РФ отбили атаку противника

Вооруженные силы РФ из группировки "Центр" с помощью артиллерии отразили попытку ВСУ вернуть утерянные позиции на направлении Краснолиманск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексанлр Саычук.
Кроме того, по его словам, противник совершил попытку атаки на участке Червонодибровск силами взвода 15-го полка Нацгвардии Украины и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Расчеты РСЗО "Град" из группировки нанесли удар по украинским военнослужащим, которые также понесли потери.
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