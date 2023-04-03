Российские войска совершили удар по 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ на краснолиманском направлении. В результате удара была уничтожена живая сила и боевая бронированная техника бригады. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
По его словам, на торском участке фронта была поражена 81-я аэромобильная бригада ВСУ, где противник также понес потери в живой силе и технике.
Одновременно с этим начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что российские войска атаковали под Херсоном скопление живой силы и военной техники ВСУ в районе Херсона, поселка Камышаны и села Дарьевка, уничтожив более 20 украинских националистов артиллерийским ударом.
В Минобороны РФ подчеркнули, что бои продолжаются на всех направлениях специальной военной операции, причем противник несет значительные потери в живой силе и технике.
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