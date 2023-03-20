Украинское командование на Купянском направлении ЛНР пополнило 103-ю и 14-ю бригады ВСУ специальными разведывательными группами, в состав которых вошли иностранные наемники. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочкосо ссылкой на собственные источники.

"Группы противника состоят из подготовленных наемников, в том числе иностранцев. На данный момент они выполняют функцию прикрытия и сопровождения колонн, а также обеспечивают безопасную переброску резервов", — пояснил Марочко.

Также, по информации эксперта, на Сватовско-Кременском участке фронта в состав ВСУ прибывает подготовленное пополнение. В основном новые бойцы зачисляются в аэромобильную 81-й бригаду ВСУ, где нехватка личного состава достигает 40%.