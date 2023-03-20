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  • Опубликована сегодня в 10:09

На Сватовско-Кременском участке фронта формируется новая штурмовая бригада ВСУ

В состав ВСУ на Сватовско-Кременском участке фронта, расположенном в ЛНР, активно вливается пополнение, прошедшее обучение у иностранных инструкторов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

"На Сватовско-Кременской участок в аэромобильную 81-ю бригаду ВСУ прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. В бригаде некомплект людей, который составляет порядка 40%. Его начали восполнять военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на западных полигонах", — отметил Марочко.

По его словам, комплектованием украинской бригада лично занимается командующий ВДВ Украины Михаил Забродский, однако эта информация нуждается в подтверждении.

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