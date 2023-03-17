Реальное положение дел в украинской армии гораздо хуже чем описал комбат "Купол". Об этом заявил солдат 46-й десантно-штурмовой бригады украинских войск Владимир Шевченко.

Напомним, до этого комбат ВСУ с позывным "Купол" рассказал американской газете WP о большое числе неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций. По его словам, за год из 500 солдат батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, из-за чего он остался единственным профессиональным военным в подразделении. Позже, по данным украинских СМИ, комбата понизили в должности. А сам он написал рапорт об увольнении.

"Интервью правдивое и максимально по сути дела. Осторожное и взвешенное, на самом деле. Потому что реальность намного хуже", — приводит слова Шевченко украинские СМИ.

По его словам интервью "Купола" нельзя назвать пустой болтовней псевдо-эксперта, это мнение профессионала высочайшего класса.