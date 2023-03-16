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  • Опубликована сегодня в 8:18

ВСУ алогично активизировались в Запорожской области

ВСУ увеличили активность на Запорожском участке фронта, но все их атаки пресекаются. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены на исходные позиции.

"Боевики Зеленского активизировались на линии боевого соприкосновения. Логики в их действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике", - отметил Рогов со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

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