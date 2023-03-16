ВСУ увеличили активность на Запорожском участке фронта, но все их атаки пресекаются. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Накануне украинские войска предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены на исходные позиции.