Ученые из Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали препарат с наночастицами серебра, созданными при помощи бактерии, для защиты музейных экспонатов от микробов и плесени.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

В отличие от традиционных средств, новый метод является экологичным и представляет собой состав из комплексов меди, цинка и биогенных наночастиц серебра, полученных с использованием клеток бактерии Shewanella oneidensis MR-1.

Этот препарат можно наносить на различные поверхности, включая музейные экспонаты, памятники, а также вводить в краски и лаки для реставрации.

Старший научный сотрудник лаборатории биотехнологий защиты окружающей среды Ольга Журавлева подчеркнула, что процесс получения биогенных наночастиц экологически безопасен.

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