Ученые из Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" разработали препарат с наночастицами серебра, созданными при помощи бактерии, для защиты музейных экспонатов от микробов и плесени.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.
В отличие от традиционных средств, новый метод является экологичным и представляет собой состав из комплексов меди, цинка и биогенных наночастиц серебра, полученных с использованием клеток бактерии Shewanella oneidensis MR-1.
Этот препарат можно наносить на различные поверхности, включая музейные экспонаты, памятники, а также вводить в краски и лаки для реставрации.
Старший научный сотрудник лаборатории биотехнологий защиты окружающей среды Ольга Журавлева подчеркнула, что процесс получения биогенных наночастиц экологически безопасен.
Фото:flickr.com/Reg Natarajan(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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