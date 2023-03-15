ВСУ не забирают тела погибших солдат с поля боя, в настоящий момент тысячи тел лежат вдоль линии соприкосновения. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Примерно с осени 2022 года мы наблюдаем, что противник перестал забирать тела своих погибших. Это можно связывать либо с тем, что ВСУ пытаются скрывать реальные потери, либо избежать каких-то социальных выплат, либо опасаются народного гнева на фоне той насильственной мобилизации", — отметил Гагин, передает РИА "Новости

По его словам, в настоящее время на полях сражений лежат тысячи тел украинских военнослужащих, которые не входят в официальную статистику боевых потерь ВСУ. Таким образом все потери, которые противник обнародует в иностранной прессе, не совсем корректны.