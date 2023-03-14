За истекший год качественный состав украинской армии значительно ухудшился и достиг критического уровня из-за больших потерь опытных солдат и офицеров. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на то, что в Киеве не верят ни в какое контрнаступление.

"За время проведения спецоперации ВСУ потеряли большинство офицеров младшего командного состава, которых на протяжении девяти лет готовили американские инструкторы", — пояснил ситуацию неназванный чиновник из администрации офиса Зеленского, передает РИА "Новости".

При этом, по информации WP, на фронте в данный момент складывается ситуация, когда украинская сторона не делится информацией со своими иностранными союзниками из-за страха предательства или утечки информации.

Одновременно с этим командир украинского батальона 46-й десантно-штурмовой бригады пожаловался американскому изданию, что новые солдаты батальона во время боя "просто все бросают и убегают": за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения, и теперь он единственный военный профессионал в подразделении.