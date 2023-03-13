В украинских войсках практически нет идейных военных, однако много наркоманов и других осужденных, которые идут на фронт ради снятия судимости, рассказал украинский военнопленный.
"Осужденные и наркоманы идут в ВСУ с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. А хотят воевать или нет, я не знаю. Идейных практически нет. Один оформил себе троих детей, чтобы не воевать. Просто по знакомым детей насобирал, оформил на себя, якобы опекун. Потому что, если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии", — сообщил военнопленный.
Известно, что военнопленный был мобилизован, несмотря на заключение медкомиссии о непригодности. После двух дней подготовки на полигоне он был отправлен под Авдеевку. Украинские офицеры запрещали ему и сослуживцам отступать под угрозой расстрела.
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