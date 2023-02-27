ВСУ несут большие потери в районе Красного Лимана

Украинские войска понесли большие потери в живой силе на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщил военно-полевой медик из Латвии Сармите Цируле.
По его словам, с начала наступления российских войск на Красно-Лиманском направлении украинские войска потеряли много людей.
"Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", — прокомментировал он, передает РИА "Новости".
Напомним, освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи".
В начале февраля руководство ДНР сообщило, что штурмовые отряды наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего возвращения под контроль Красного Лимана.
Польша Германия и США проведут совместные военные учения
НАТО хочет сделать вид, что не так слабо
Первая леди США Джилл Байден надеется, что муж пойдет на второй президентский срок в 2024 году
При этом сам Джо Байден пока воздерживается от официального объявления.
Дипломы бакалавра будут равнозначны дипломам о полном высшем образовании
Как заявил помощник президента России Фурсенко, в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами: "то же самое будет и сейчас"
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.