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  • Опубликована сегодня в 17:18

ВСУ несут большие потери в районе Красного Лимана

Украинские войска понесли большие потери в живой силе на Красно-Лиманском направлении. Об этом сообщил военно-полевой медик из Латвии Сармите Цируле.

По его словам, с начала наступления российских войск на Красно-Лиманском направлении украинские войска потеряли много людей.

"Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", — прокомментировал он, передает РИА "Новости".

Напомним, освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи".

В начале февраля руководство ДНР сообщило, что штурмовые отряды наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего возвращения под контроль Красного Лимана.

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