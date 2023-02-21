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  • Опубликована сегодня в 8:49

Украинские войска проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в районе границы с Белоруссией

ВСУ проводят военные учения в в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает информагентство Франс Пресс.

"Для украинских войск зона отчуждения в районе стала важной тренировочной площадкой", — говорится в сообщении агентства.

Франс Пресс описывает, как по закрытой территории разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией.

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