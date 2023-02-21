ВСУ проводят военные учения в в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает информагентство Франс Пресс.
"Для украинских войск зона отчуждения в районе стала важной тренировочной площадкой", — говорится в сообщении агентства.
Франс Пресс описывает, как по закрытой территории разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией.
Ташкент и Каир заключили соглашения на сумму $1,6 млрд
Ведомства и компании двух стран подписали более 20 контрактов
Британское ECIU: расходы на газ в 2022 году увеличились более чем в шесть раз
Как отмечает организация, без возобновляемых источников энергии страна была был вынуждена нарастить импорт такого важного ресурса
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство
Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля
Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту