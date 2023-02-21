ВСУ проводят военные учения в в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает информагентство Франс Пресс.

"Для украинских войск зона отчуждения в районе стала важной тренировочной площадкой", — говорится в сообщении агентства.

Франс Пресс описывает, как по закрытой территории разъезжают армейский грузовик с зенитным орудием и танк. Это происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией.