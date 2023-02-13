Попытки взять под контроль российские позиции на Краснолиманском направлении провалились. Об этом заявил военный эксперт из ЛНР в Андрей Марочко.
"В ходе боев украинским войскам не удалось прорвать наши оборонительные позиции, и, понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи", — отметил Марочко в беседе с РИА "Новости", ссылаясь на собственные источники.
Также источник отметил, что после перегруппировки и восполнения потерь ВСУ продолжает натиск.
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