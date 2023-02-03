Украинская артиллерия уничтожила своих после того как те вывесили белый флаг и решили сдаться в плен. Об этом сообщил военный эксперт ДНР Андрей Марочко.
По его словам, после непродолжительных боев на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо обычного флага была вывешена белая ткань. При этом на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим ВСУ.
В этот момент российские войска прекратили огонь, а украинская артиллерия нанесла удар по позициям сослуживцев, пожелавших сдаться в плен, сообщил Марочко.
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