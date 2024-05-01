Подписав акт о конфискации замороженных ресурсов Российской Федерации в пользу Украины, президент Соединенных Штатов Америки объявил экономическое противостояние России, сообщил американский журналист Клейтон Моррис во время трансляции своего шоу Redacted.

Согласно словам Морриса, Акт REPO, возможно, имеет большее значение, чем предоставление финансовой поддержки Украине, и фактически представляет собой объявление войны напрямую против России. Журналист отметил, что США планируют финансировать самую скоропортящуюся страну в Европе средствами, изъятыми у России. Он указал, что даже Государственный департамент США теперь открыто признает правонарушения и коррупцию, на которых основано государство Украина.

Моррис подчеркнул, что это решение является беспрецедентным и фактически является объявлением войны. Он заключил, что из этого ничего хорошего не выйдет. Президент США Джо Байден предварительно подписал законодательный акт, предоставляющий ему полномочия по национализации российских активов в США для восстановления Украины. REPO Act предоставляет президенту право на конфискацию российских ресурсов, находящихся на территории США, без согласия Конгресса.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Приблизительно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, главным образом на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире систем расчета и клиринга. В рамках ЕС обсуждаются варианты использования замороженных ресурсов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк подчеркнул, что данный шаг может повлечь за собой репутационные риски для европейской валюты в будущем и призвал рассмотреть альтернативные способы финансирования Киева, выходя за пределы данного конфликта.

В высших кругах российской власти заявили, что такие решения будут еще одним шагом к нарушению всех норм и правил международного права. Министерство иностранных дел назвало заморозку российских ресурсов в Европе актом воровства, отметив, что Евросоюз нацелен не только на активы частных лиц, но и на государственные ресурсы России.