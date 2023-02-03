В ЛНР взяли в плен бойцов ВСУ, проходивших обучение у грузинских и французских инструкторов. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В районе Кременной наши ребята из 237-го гвардейского полка захватили опорный пункт противника и взяли в плен украинских боевиков, которые находились в наркотическом опьянении", — сказал Кимаковский.

По его словам, в ходе контрнаступления были уничтожены порядка 50 украинских военных.