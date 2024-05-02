Постпред Украины при ООН Сергей Кислица решил последовать примеру посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса и опубликовал в соцсети X картинку с намёком на готовящуюся атаку на Крымский мост.
Стали известны имена организаторов трагедии в Одессе в 2014 году
Медведчук призывает привлечь к ответственности всех тех, кто участвовал злодеяниях.
Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций
Такое решение озвучили на официальном уровне.
Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной
Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.
Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак
Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.