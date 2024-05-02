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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:41

Постпред Украины при ООН Кислица "предупредил" в соцсети об атаке на Крымский мост

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица решил последовать примеру посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса и опубликовал в соцсети X картинку с намёком на готовящуюся атаку на Крымский мост.

Мир

Стали известны имена организаторов трагедии в Одессе в 2014 году

Стали известны имена организаторов трагедии в Одессе в 2014 году

Медведчук призывает привлечь к ответственности всех тех, кто участвовал злодеяниях.

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Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Такое решение озвучили на официальном уровне.

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Общество

Ученые нашли

Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной

Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.

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Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.

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Новости