Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Стали известны имена организаторов трагедии в Одессе в 2014 году
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:38

Стали известны имена организаторов трагедии в Одессе в 2014 году

Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что найден организатор трагедии в Одессе. В 2014 году произошло массовое сожжение людей в Доме профсоюзов. По словам политика, вина за это лежит на Александре Турчинове, который занимал в то время должность президента республики. Кроме того, Медведчук озвучил имена и тех, кто косвенно принимал участие в бойне.

- Все они должны понести суровую ответственность, - сообщил политик. - Злодеяния этих фашистских выродков не должны иметь сроков давности.

Среди причастных он перечислил имена глав МВД Арсена Авакова и Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко, а также секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Парубия. Также был озвучен и Игорь Коломойский, который на тот момент был главной Днепропетровской области. На месте в качестве руководителя выступал Игорь Палин, состоящий на должности губернатора Одесской области.

Источник фото: commons.wikimedia.org/Vasyatka1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Постпред Украины при ООН Кислица

Постпред Украины при ООН Кислица "предупредил" в соцсети об атаке на Крымский мост

Украинский постпред Сергей Кислица намекнул в соцсети на готовящийся удар по Крымскому мосту.

Читать полностью
Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Госдеп США планирует подрыв российской энергетики с помощью санкций

Такое решение озвучили на официальном уровне.

Читать полностью

Общество

Ученые нашли

Ученые нашли "космический сбой" в гравитации Вселенной

Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили аномалию в гравитации, названную "космическим сбоем", которая проявляется в ослаблении гравитационного воздействия на 1% на огромных расстояниях в миллиарды световых лет.

Читать полностью
Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Ученые провели анализ генетической предрасположенности к раку у некоторых пород собак

Согласно исследованию, малигнантные опухоли являются главной причиной смертности собак, составляя 27% от всех случаев.

Читать полностью

Новости