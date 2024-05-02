Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что найден организатор трагедии в Одессе. В 2014 году произошло массовое сожжение людей в Доме профсоюзов. По словам политика, вина за это лежит на Александре Турчинове, который занимал в то время должность президента республики. Кроме того, Медведчук озвучил имена и тех, кто косвенно принимал участие в бойне.
- Все они должны понести суровую ответственность, - сообщил политик. - Злодеяния этих фашистских выродков не должны иметь сроков давности.
Среди причастных он перечислил имена глав МВД Арсена Авакова и Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко, а также секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Парубия. Также был озвучен и Игорь Коломойский, который на тот момент был главной Днепропетровской области. На месте в качестве руководителя выступал Игорь Палин, состоящий на должности губернатора Одесской области.
Источник фото: commons.wikimedia.org/Vasyatka1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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