Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне коррупционного скандала с закупками продуктов для нужд ВСУ.
По данным источника, отставку Шаповалова уже принял министр обороны Украины Алексей Резник. Известно, что Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.
Военное ведомство отмечает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров, обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях.
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