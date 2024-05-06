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Экстрасенс Кузнецова развеяла миф о цветах сирени с пятью лепестками
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:05

Экстрасенс Кузнецова развеяла миф о цветах сирени с пятью лепестками

Экстрасенс Николь Кузнецова заявила, что цветы сирени с пятью лепестками не имеют магической способности исполнять желания. По её словам, это лишь красивая традиция, так как пять лепестков у цветка сирени — это редкость. Она также сообщила, что поедание этих цветков может быть опасным и привести к отравлению, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/User:JrawX (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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