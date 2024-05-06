Экстрасенс Николь Кузнецова заявила, что цветы сирени с пятью лепестками не имеют магической способности исполнять желания. По её словам, это лишь красивая традиция, так как пять лепестков у цветка сирени — это редкость. Она также сообщила, что поедание этих цветков может быть опасным и привести к отравлению, сообщает Вечерняя Москва.
Фото: commons.wikimedia.org/User:JrawX (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.
Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии
Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки
Согласно заявлению британского специалиста по эпидемиологии и здоровому питанию Тима Спектора, кофе без кофеина является богатым источником клетчатки, что играет важную роль для пищеварения и общего самочувствия.
Эксперты "Автотеки" выделили автомобили, которые редко продают россияне
Эксперты сервиса "Автотека" определили топ-5 автомобилей, с которыми россияне редко расстаются. Лидером стала Honda Freed, выпускаемая с 2008 года, особенно популярная среди владельцев с 70% машин, имеющих одного владельца.