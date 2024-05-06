Финляндия намерена разместить у себя вооружение стран НАТО, а свое оружие хранить на складах в соседних государствах альянса.

Однако окончательные решения по этим вопросам пока не приняты, заявил начальник отдела военной экономики Сил обороны Финляндии Микко Хейсканен.

По его словам, Финляндия уже разместила первую пробную партию своего оружия в Норвегии в рамках межправительственного соглашения между двумя странами.

Он также отметил, что Финляндия планирует разместить свое оружие и в других странах, в том числе в Швеции, однако пока межправительственные соглашения на этот счет не заключены.



Страны НАТО, поддерживающие Финляндию, могут хранить на ее территории свои припасы для возможных военных ситуаций, однако окончательные решения по этому вопросу еще не приняты, заключил Хейсканен.

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