Украинские войска ведут массовую переброску подразделений в Артемовск и Марьинку, чтобы удержать свои позиции в этих населенных пунктах.

"Противник перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку с целью затруднить продвижение российских войск вглубь территории", — заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, переброска отрядов ВСУ носит массовый характер.