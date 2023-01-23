Украинские войска ведут массовую переброску подразделений в Артемовск и Марьинку, чтобы удержать свои позиции в этих населенных пунктах.
"Противник перебрасывает резервы в Артемовск и Марьинку с целью затруднить продвижение российских войск вглубь территории", — заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, переброска отрядов ВСУ носит массовый характер.
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