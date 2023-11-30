Посол России в Великобритании Андрей Келин встретился с членами дискуссионного клуба "Меджлис" при Оксфордском университете, где обсудил актуальные вопросы международной политики, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в конструктивном ключе, была посвящена необратимости перехода к многополярности с уважением культурного разнообразия и более справедливым распределением благ. Посол подчеркнул готовность России содействовать этому процессу в сотрудничестве с единомышленниками.

В ходе дискуссии была высказана критика конфронтационной логики западных стран, особенно США, в отношениях с развивающимися странами. Указано на пагубность попыток дестабилизации ситуации в различных регионах мира, а также выделены схожие черты ближневосточного и украинского кризисов, включая вмешательство США.

"Меджлис" — студенческое общество, основанное в 1896 году для дискуссий, вызвавшее резкую критику со стороны российских и украинских студенческих обществ. Попытки сорвать выступление посла не увенчались успехом. Члены "Меджлиса" считают возможность общения с российским послом шансом на более глубокое понимание украинского конфликта. Посольство РФ подчеркнуло востребованность подобных мероприятий в контексте отсутствия альтернативных мнений в британском информационном пространстве.