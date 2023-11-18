Израильские военные предоставили всего один час на эвакуацию персонала, пациентов и внутренне перемещенных граждан из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщают "Аргументы и Факты" со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Ранее телеканал Al Hadath отмечал, что военные ЦАХАЛ не разрешают никому покидать здание больницы и окружающие его постройки. По информации канала, среди тех, кто находится в "Аш-Шифе" под блокадой, нет боевиков ХАМАС. Здесь находятся пациенты, раненые и внутренне перемещенные граждане.

Людей, пытающихся покинуть медучреждение, израильские военные задерживают. По данным телеканала, существует серьезная угроза для жизни этих людей, так как в "Аш-Шифе" исчерпаны запасы воды, продовольствия и медикаментов.